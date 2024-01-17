Центры обучения электронной торговле откроют во всех регионах

Казахстанских предпринимателей научат регистрироваться на маркетплейсах, продвигать свои товары, выстраивать логистику.

Для оказания комплексной господдержки субъектам МСБ во всех областях страны будут открыты центры обучения электронной торговле. Они уже действуют в четырех западных регионах. Об этом на заседании gравительства сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. Казахстанских предпринимателей научат регистрироваться на маркетплейсах, продвигать свои товары, выстраивать логистику. При наличии экспортного потенциала будут подключать инструменты QazTrade и KazakhExport: это поиск контрпартнера, возмещение транспортных затрат, включая страховые и финансовые меры и др.

Арман Шаккалиев отметил, что глобальный рынок электронной торговли растет опережающими темпами, эта сфера стала новым драйвером мирового экономического роста. Согласно прогнозам международных экспертов, к 2026 году мировой электронный рынок В2С составит $8,2 трлн. По оценкам, в 2022 году этот показатель уже составил $5,7 трлн.

«В Казахстане по итогам 2022 года доля электронной торговли достигла 12,5% или порядка 2 трлн тенге. Через интернет в основном реализуются товары для дома, одежда, обувь, продукты питания, косметика и лекарственные препараты. Услуги в электронной торговле в 2022 году составили 1,2 трлн, из которых 50,3% пришлось на перевозку пассажиров. За 11 месяцев 2023 года объем электронной торговли оценивается в сумму порядка 2,2 трлн тенге или 13% от розничного объема. Ожидается, что по итогам года доля электронной торговли достигнет 13,2%», — отметил министр.

По словам Армана Шаккалиева, перед ведомством на сегодня стоит задача по доведению доли электронной торговли до 20% к 2030 году.

Глава ведомства подробно остановился на проделанной в минувшем году работе:

— совместно с Бюро национальной статистики пересмотрена методика формирования статистики электронной коммерции;

— принят план мероприятий по развитию электронной торговли до 2025 года%;

— в целях обеспечения защиты прав потребителей разработаны поправки, которые вошли в законопроект «О защите прав потребителей» и рассматриваются в мажилисе парламента РК;

— реализован проект «Школа электронной коммерции», в рамках которого обучено более 2 тыс. субъектов МСБ.

Отмечается, что особое внимание уделяется расширению представленности отечественных товаров на маркетплейсах. Так, на Clever Market выведен баннер на казахстанскую продукцию с предоставлением приоритета в выводе результатов при поиске.

Открыты национальные павильоны на крупных китайских маркетплейсах Alibaba и JD.com: на Alibaba представлено 7500 товаров, на JD.com — 30 разновидностей. Этой платформой заинтересовано более 1,5 млн казахстанцев.

Казахстанской стороной подписаны меморандумы с профильными министерствами Узбекистана и Таджикистана. Министр напомнил, что в сентябре прошлого года в Алматы прошел первый Центральноазиатский форум электронной коммерции, в котором приняло участие более 300 гостей из 6 стран. В прошлом году была запущена единая платформа Central Asia Gateway, которая победила в Digital Government Awards в номинации «Лучший торговый информационный портал». Конкурс проведен на полях Всемирного инвестиционного форума в г. Абу-Даби.

Также в Казахстане с 1 января 2023 года для иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю и оказание услуг в электронной форме, введен так называемый налог на Google (импортный налог). По итогам года условную регистрацию прошли 60 иностранных компаний, сумма уплаченных ими налогов составила 34,8 млрд тенге.

Одним из условий развития электронной торговли является наличие складской и логистической инфраструктуры.

«В рамках исполнения поручения Главы Государства до конца 2024 года планируется совместно с китайской стороной проработать вопрос создания на территории Казахстана региональной складской инфраструктуры для стимулирования трансграничной электронной торговли. Также будет продолжено развитие фулфилмент центров и сети бондовых складов в городах Актобе и Актау. Открытие складов предполагает размещение товаров крупных иностранных маркетплейсов для дальнейшего транзита товаров из Китая в Европу и в обратном направлении. Это позволит сократить время доставки иностранных товаров казахстанским покупателям с 60 до 7 дней», — сказал А. Шаккалиев.

Продолжается и работа по сотрудничеству в рамках международных организаций. На сегодня поставлена цель — увеличить товарооборот со странами через электронные каналы продаж до более чем $100 млн ежегодно. Будет проработано и открытие совместного павильона ЦА на мировых маркетплейсах для реализации совместных товаров. Таких как, например, продукция ремесленников под брендом «Nomads of Central Asia».

«Для выстраивания конструктивного диалога между министерством и бизнесом в НПП „Атамекен“ функционирует диалоговая площадка. Она позволяет оперативно и взвешенно принимать решения по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли. В целом вышеуказанные инициативы придадут дополнительный импульс в развитии электронной коммерции и позволят достичь плановых показателей», — подытожил министр.