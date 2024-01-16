В МЦРИАП рассказали о цифровизации рынка «Алтын орда»

Запущен сайт с информацией для арендаторов.

В рамках исполнения совместного плана мероприятий по обеспечению прозрачности в деятельности «Алтын орды», утвержденного Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции РК совместно с администрацией рынка, с декабря 2023 года на шести въездах на территорию рынка были установлены автоматические шлагбаумы с QR-кодами и шесть POS-терминалов в павильонах для оплаты за въезд.

Кроме того, разработан и запущен информационный сайт Altynordaresmi.kz, предоставляющий гражданам информацию о количестве свободных торговых мест, их площади, стоимости аренды, а также информацию об условиях договора аренды, в том числе порядке и основаниях для его расторжения. Для получения обратной связи со стороны руководства рынка внедрена возможность подачи онлайн-жалобы и внесения предложения.

Отмечается, что эти меры принимаются для обеспечения прозрачности деятельности рынка и увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Напомним, в августе 2023 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провел расширенное совещание с участием мобильной группы, созданной на территории рынка, и администрацией для координации работы по устранению выявленных нарушений, модернизации рынка и выделении бесплатных торговых мест для фермеров. В декабре 2023 года председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков посетил рынок «Алтын Орда» и обсудил с администрацией вопросы модернизации торговых площадей. По итогам совещания он поручил ускорить переход на цифровизацию бизнес-процессов.