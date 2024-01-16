Какие виды деятельности обязаны принимать онлайн-платежи?

В Минторговли напомнили нормы, по которым предприниматели обязаны принимать платежи с использованием платежных карт или систем мгновенных платежей.

Если в магазине потребитель столкнулся с отказом в принятии платежей с использованием платежных карточек или ему заявили об отсутствии такого устройства, он может обратиться с заявлением в органы государственных доходов (налоговую). Такие действия являются административным нарушением и подразумевают штраф до 100 МРП, что предусмотрено статьями 194 и 195 Кодекса об административных правонарушениях, передает Учет.kz.

Как напомнили в Минторговли, предприниматели обязаны принимать онлайн-платежи при осуществлении следующих видов деятельности:

— Оптовая и розничная торговля

— Предоставление услуг гостиницами

— Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков

— Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт

— Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов)

— Деятельность в области здравоохранения

— Деятельность в области образования

— Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов

— Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек

— Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

Вышеперечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 457. Обязанность предпринимателей обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства) для приема платежей с использованием платежных карточек и (или) прием платежей с использованием системы мгновенных платежей предусмотрена пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».

Важно отметить, что вышеуказанное требование не распространяются на:

— индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства;

— деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.