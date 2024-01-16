Какие виды деятельности обязаны принимать онлайн-платежи?
В Минторговли напомнили нормы, по которым предприниматели обязаны принимать платежи с использованием платежных карт или систем мгновенных платежей.
Если в магазине потребитель столкнулся с отказом в принятии платежей с использованием платежных карточек или ему заявили об отсутствии такого устройства, он может обратиться с заявлением в органы государственных доходов (налоговую). Такие действия являются административным нарушением и подразумевают штраф до 100 МРП, что предусмотрено статьями 194 и 195 Кодекса об административных правонарушениях, передает Учет.kz.
Как напомнили в Минторговли, предприниматели обязаны принимать онлайн-платежи при осуществлении следующих видов деятельности:
— Оптовая и розничная торговля
— Предоставление услуг гостиницами
— Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков
— Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт
— Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов)
— Деятельность в области здравоохранения
— Деятельность в области образования
— Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов
— Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек
— Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.
Вышеперечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 457. Обязанность предпринимателей обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства) для приема платежей с использованием платежных карточек и (или) прием платежей с использованием системы мгновенных платежей предусмотрена пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».
Важно отметить, что вышеуказанное требование не распространяются на:
— индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства;
— деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.