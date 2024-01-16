Минцифры подписало меморандум с Министерством инвестиций ОАЭ

Он касается проектов в области дата-центров и искусственного интеллекта.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин вместе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым провел встречу с Министром инвестиций ОАЭ Мохамедом Хасаном Алсувайди. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Казына», Министерством инвестиций ОАЭ и МЦРИАП РК.

Стратегический документ направлен на создание основы для инвестиций в проекты центров обработки данных, которые будут реализованы на территории РК. Подписанный документ направлен на установление прочного и эффективного сотрудничества между двумя странами. Также планируется внедрение стимулов для поддержки соответствующих инициатив и содействие обмену знаниями.

Также в рамках поездки в Абу-Даби Багдат Мусин встретился с председателем правления компании Presight AI Томасом Прамотедхамом. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ИТ. Ранее Томас Прамотедхам приезжал в Казахстан для участия в форуме Digital Bridge.