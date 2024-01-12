Услуги в сфере IT и спрос на специалистов отрасли стабильно растут

Зарплаты «айтишников» в 2,3 раза выше, чем в среднем по РК.

Объем услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг за январь–сентябрь 2023 года достиг 734,5 млрд тг — сразу на 43,5% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022-го. Годом ранее был отмечен рост сразу на 46,8%. Объем услуг в секторе растет уже седьмой год подряд, в среднем на 35,7% ежегодно. Более того, в целом за 2022 год объем услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг составил 772,2 млрд тг — лишь на 5,1% больше, чем всего за 9 месяцев 2023 года, передает Finprom.kz.

Половина объема услуг в секторе пришлась на Алматы (369,1 млрд тг). Объем услуг, оказанных в Астане, составил 39,8% от РК, или 292,3 млрд тг. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 9,9% от всего объема услуг в секторе.

Более половины всего объема услуг в области компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг было оказано в сфере разработки программного обеспечения: 407,3 млрд тг — сразу на 67,1% больше, чем за январь–сентябрь 2022 года. Значительные объемы пришлись также на консультационные и практические услуги в области информационных технологий (53,2 млрд тг), сопровождение программного обеспечения (49,8 млрд тг) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (47,6 млрд тг).

Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе в третьем квартале 2023 года достигла 816,4 тыс. тг — сразу в 2,3 раза выше, чем в среднем по РК. При этом годом ранее разница составляла 86,4% в пользу работников сферы IT. Более того, покупательная способность заработных плат работников сферы компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг выросла за год на 29,4%, в то время как в среднем по РК — лишь на 3,5%.