МВД РК завершило работу по внедрению сплошного видеонаблюдения

В колониях страны установлено 40 тысяч видеокамер.

По поручению Главы государства Министерством внутренних дел внедрено сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов. Система видеонаблюдения является инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

В декабре прошлого года завершено внедрение сплошного видеонаблюдения во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях. В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях – почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

С помощью интеллектуальной системы в пенитенциарных учреждениях предотвращено три попытки побега заключенных, 23 суицида, не допущено перерастание девяти конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки.

Наблюдается рост в шесть раз выявленных посредством систем видеонаблюдения нарушений режима содержания. В 2023 году выявлено более 15 тысяч нарушений. Наблюдается восьмикратное сокращение досудебных расследований за незаконные действия сотрудников в отношении осужденных.