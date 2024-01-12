Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане

Она начнет работать уже в этом году.

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон — предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора. Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан.

В вопросах привлечения инвестиций цифровизация https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач правительства. Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов. Поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей.

Ожидается, что платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечит их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.

На заседании Совета по привлечению инвестиций также были рассмотрены планируемые к реализации проекты в сферах транспорта, логистики, здравоохранения и туризма. Так, в рамках инвестиционного потенциала транспортной отрасли подчеркнута необходимость дальнейшего развития механизма «концессия» на примере реализации проекта БАКАД, а также кратного увеличения пула проектов в отрасли гражданской авиации и железнодорожного транспорта.

Рассмотрены и даны поручения по отдельным инвестиционным проектам в сфере здравоохранения — по локализации производства медицинского оборудования, расширению производства биотехнологических препаратов и строительству клиник.

В региональном разрезе рассмотрена деятельность по привлечению инвестиций акимата области Ұлытау. В регионе на сегодня сформирован пул из 19 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создание более 1700 новых рабочих мест.

Для достижения поставленных задач отмечена необходимость принятия всех мер по привлечению инвестиций в регион. Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить все озвученные проблемные вопросы.