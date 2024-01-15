Servercore подтвердил соответствие своих сервисов стандарту PCI DSS в Казахстане и Узбекистане

Облачный провайдер подтвердил высочайший уровень безопасности своей инфраструктуры.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о прохождении сертификации своих сервисов в Казахстане и Узбекистане в соответствии с международным стандартом безопасности данных Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Аудит был проведен специалистами международной компании Compliance Control. Стандарт PCI DSS задает требования к обработке и хранению персональных данных держателей платежных карт. Он разработан платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover и используется по всему миру. Получив сертификат, Servercore подтвердил высочайший уровень безопасности своей инфраструктуры — выделенных и облачных серверов, платформенных продуктов и других сервисов.

Провайдер, прошедший аудит по стандарту PCI DSS, подтверждает возможность предоставления клиентам безопасной среды для хранения конфиденциальной информации. Таким образом, финансовые и банковские организации, эквайринговые сервисы и страховые компании смогут пользоваться услугами Servercore в Казахстане и Узбекистане в полном объеме и размещать на мощностях провайдера в том числе и финансовую информацию.

«В последние годы эксперты наблюдают значительный рост индустрии финтеха как в Казахстане, так и в Узбекистане, и прогнозируют, что компании, работающие в этих странах, продолжат наращивать экспертизу в отрасли, в том числе с господдержкой, — рассказал Суннат Шамуратов, директор по развитию бизнеса Servercore в Узбекистане. — Развитие этого направления сопряжено с вопросами обеспечения безопасности, так как финансовые данные привлекают внимание киберпреступников. Пройдя аудит и подтвердив защищенность наших сервисов, мы продемонстрировали участникам рынка готовность развиваться вместе с ними и быть надежным партнером, который готов обеспечить неприкосновенность обрабатываемых ими данных».

Servercore является резидентом международного технопарка Astana Hub – крупнейшего инновационного хаба Центральной Азии, а также IT Park, созданного для стимулирования интереса к информационным технологиям в Узбекистане и поддержки перспективных стартап-проектов.