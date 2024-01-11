Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области

Несколько суток жители Актюбинской области не могли дозвониться на номер скорой медицинской помощи.

Сервер был занят или вовсе недоступен. По информации облздрава, сall-центр неотложки атаковали хакеры. Горячую линию медицинской службы экстренно переадресовали на другие номера. Как сообщили местные провайдеры, сейчас созданы новые безопасные IP-адреса связи, передает Kazpravda.kz.

«Причины этой DOS-атаки внешние, помехи шли извне, так как именно IP адреса службы 103 не работали. На данный момент система полностью восстановлена, поменяли IP, и служба 103 работает в штатном режиме. Такая ситуация, думаем, впредь не повторится, потому что систему полностью поменяли», — прокомментировал представитель компании связи Канат Сырлыбаев.

Начато расследование инцидента.