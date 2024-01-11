Школьники из Семея завоевали награду на чемпионате по робототехнике в Индонезии

Команда собрала робот-носитель.

В Индонезии в городе Депок прошли международные открытые игры по робототехнике FIRST Tech Challenge, на которых школьники из Семея заняли призовое третье место, сообщила пресс-служба акимата Абайской области. Всего в соревнованиях приняли участие 30 команд из 5 стран, передает Sputnik.

«Молодые разработчики робототехники из Казахстана, Америки, Индонезии, Австралии, Малайзии в течение нескольких дней представляли свои работы. В результате сборная команда Абайской области «Shanyraq» заняла призовое третье место, собрав робот-носитель», - говорится в сообщении.

В акимате напомнили, что в декабре 2023 года команда из Абайской области выиграла путевку на чемпионат в Индонезию в рамках республиканского турнира Almaty Tech Cup. Ранее сообщалось, что на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Панаме сразу три команды казахстанских школьников взяли призовые места в разных категориях. В олимпиаде участвовали учащиеся 6-11-х классов в возрасте от 10 до 19 лет более из 80 стран мира. Кроме того, казахстанская сборная завоевала первое место на масштабном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge среди школьников в Женеве в 2022-м и Сингапуре в 2023-м. При этом в Сингапуре казахстанцы установили мировой рекорд по числу набранных баллов.

FIRST Global Challenge — это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. В этом году в чемпионате участвовали более 190 стран со всего мира.