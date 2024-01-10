Граждан будут консультировать по всеобщему декларированию и мобильным переводам

Созданы Telegram чат и консультативные центры.

В мессенджере Telegram запустили чат «КГД Всеобщее декларирование_Мобильные переводы». Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. Чат создан для оперативного реагирования и предоставления ответов по вопросам всеобщего декларирования, а также по мобильным переводам. Здесь же можно ознакомиться с пресс-релизами и другой полезной информацией по всеобщему декларированию и налоговому контролю мобильных переводов.

Кроме того, в каждом Управлении государственных доходов созданы «Консультативные центры» — более 200 центров по всей республике. В них также можно получить ответы по вопросам всеобщего декларирования и мобильных переводов.