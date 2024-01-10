Благотворительные сборы через мобильные переводы не будут облагаться налогом

Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

При этом, при наличии предпринимательской направленности или рекламы возникают налоговые обязательства, передает Kazpravda.kz.

«Если средства собираются, например, на лечение ребенка и у пользователя будет свыше 100 транзакций от разных людей, в таком случае нам придет соответствующая информация. Мы отправим уведомление этому человеку. При этом он может сказать, для чего собирал деньги и куда их направил, что предпринимательские цели не преследовал. В таком случае налоговых обязательств не будет. А если на благотворительность, то никаких налоговых обязательств не будет. Когда перевод средств идет между родственниками, тоже ограничений не будет», — сказал вице-министр.