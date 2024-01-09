Kyzylorda Hub завершил инкубационную программу Startup Joly с призовым фондом $4500

За период программы получено 257 заявок, из которых было отобрано 102 перспективных проекта.

Kyzylorda Hub завершил два потока инкубационной программы Startup Joly, предоставив стартапам уникальную возможность развития с поддержкой призового фонда в размере 4 500 долларов. В ходе интенсивного обучения стартап-команды прошли курс по различным аспектам технологического предпринимательства, получив коллективное и индивидуальное менторство, а также участвовали в воркшопах. Завершающим этапом стал Demo Day, где 42 проекта представили свои идеи перед инвесторами.

Каждый участник программы теперь имеет возможность привлечь грантовое финансирование для своего стартапа, а также получить поддержку в дальнейшем продвижении проекта. Этот успех подчеркивает роль Kyzylorda Hub в поощрении инновационных идей и развитии предпринимательства в регионе.

В дополнение к успешному завершению инкубационной программы в августе 2023 года команда Kyzylorda Hub встретилась с делегацией Сеульского технологического университета. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в рамках центра бизнес-инкубирования при Школе искусственного интеллекта в г. Кызылорда. Делегация из Сеул Тех выразила заинтересованность в поддержке и готовность оказать спонсорскую помощь для технического оснащения нового коворкинга Kyzylorda Hub при Кызылординском университете имени Коркыт Ата. Этот шаг предоставит дополнительные возможности для развития инновационных проектов и стартапов в регионе.