Более 145 тысяч казахстанцев прошли обучение на Skills Enbek в 2023 году

С момента запуска платформы авторы опубликовали 294 курса по различным направлениям, из них 234 — бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

В 2023 году 145,5 тыс. граждан, из которых порядка 42 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на Skills Enbek зарегистрировалось 355 тыс. казахстанцев, из которых 166,5 тыс. — в 2023 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК. Из 42 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 14,4 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и г. Шымкент.

В целях предоставления дополнительных возможностей и расширения базы доступных курсов на Skills Enbek в 2023 году подписан ряд меморандумов о сотрудничестве: с международной образовательной платформой Fluent Education, Фондом социального развития Назарбаев Университета, Яндекс Казахстан, Казахстанской академией перевода, НАО «Казахстанский институт общественного развития», IT школа «TestIT» и др.

Следует отметить, что в рамках реализации Социального кодекса РК на Skills Enbek доступны курсы для индивидуальных помощников, осуществляющих сопровождение лиц с инвалидностью, имеющих затруднение в передвижении, а также слабовидящих граждан. Прохождение обучения полностью бесплатно на государственном и русском языках. Продолжительность курса составляет 32 часа. Для прохождения курса зарегистрировалось 5,4 тыс. человек, из них 4,3 тыс. человек успешно завершили обучение и получили сертификаты.

В рамках проекта «Бастау Бизнес» на Skills Enbek гражданам, решившим открыть собственное дело, предоставляется возможность обучения основам предпринимательства. За 2023 год 100,2 тыс. человек завершили обучение и получили сертификаты, в том числе 48,5 тыс. представителей молодежи (48,4%).

Также на Skills Enbek в рамках проекта «Серебряный возраст» для дальнейшего трудоустройства могут бесплатно обучиться новым навыкам граждане старше 50 лет. Во вкладке «Серебряный возраст» можно получить доступ к более чем 130 курсам по направлениям: сельское хозяйство, финансы, образование, социальное обслуживание, маркетинг и туризм, информационные технологии, энергетика. В 2023 году на платформе зарегистрировались более 5,4 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 3,9 тыс. человек.

Кроме того, в течение прошлого года на портале был расширен перечень курсов в сферах индивидуальных услуг и сервиса, производства, строительства и ЖКХ, проживания и питания, а также курсы по развитию «мягких» навыков или smart skills (управление проектами по принципам Agile, тайм-менеджмент, организация работы в команде и пр.). Разработанные курсы предоставляются гражданам для бесплатного обучения и могут быть полезны как для новичков, так и для опытных специалистов, стремящихся улучшить свои навыки с целью развития карьеры, а также для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

В целом развитие онлайн-обучения способствует повышению уровня качества человеческого капитала и цифровой грамотности среди населения страны.