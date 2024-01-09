Студенты из США будут преподавать в сельской школе Катон-Карагая

Программа Global Teaching Labs ставит задачу учиться, преподавая, синтезируя и представляя свои знания, работая в командах и общаясь со сверстниками из разных культур.

Двое студентов Массачусетского технологического университета в течение месяца будут преподавать для учеников средней школы С. Ластаева в селе Катон-Карагай ВКО в рамках программы Global Teaching Labs. Катон-Карагайская школа стала первой сельской государственной школой в программе.

В мае 2023 года Фонд устойчивого развития образования оформил и подал заявку участие в программе 2024 года. Школа села Катон-Карагай им. С. Ластаева, участница проекта «Сельская школа Powered by NIS», была отобрана в shortlist программы наравне с сильнейшими школами страны: Tamos Education (г. Астана и Алматы), Haileybury (г. Астана и Алматы), Shoqan School г. Алматы. По итогам отбора школы был подписан меморандум между ФУРО и MIT GTL.

Александр-Эдуард Шертснев (Eduard Aleksandr) и Ханна Парк (Park Hanna) проведут воркшопы для школьников по программированию, физике и информационным технологиям. Студенты будут жить в селе Катон-Карагай, где проведут в общей сложности 26 дней.

Массачусетский технологический университет известен своими программами мирового уровня в области естественных, инженерных, технических и других наук. MIT постоянно входит в число лучших университетов мира.

Школа им. С. Ластаева пятый год является участником проекта «Сельская школа Powered by NIS» Фонда устойчивого развития образования, холдинга AITAS и АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». С 2019 года в школе на средства холдинга AITAS обновлены образовательные кабинеты, а НИШ оказывает методическую поддержку школе.