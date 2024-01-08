Минцифры подписало меморандум с Центром продвижения промышленного интернета Шелкового Пути

МЦРИАП заинтересовано в строительстве цифровых городов путем цифровой трансформации и модернизации с использованием, в том числе, научно-технологической платформы.

На площадке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прошла встреча с представителями Центра продвижения промышленного интернета «Шелковый путь» из Китая. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству.

24-25 ноября прошлого года МЦРИАП приняло участие в конференции по обмену опытом мэров городов влияния морского Шелкового Пути в городе Вэньчжоу, провинции Чжэцзян (Китай). В рамках него между МЦРИАП РК и Центром продвижения промышленного интернета Шелкового Пути был подписан меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству. Стороны намерены укреплять и развивать сотрудничество в области цифровых технологий, поддерживая и развивая сотрудничество в инновационных секторах экономики.

МЦРИАП заинтересовано в строительстве цифровых городов путем цифровой трансформации и модернизации с использованием, в том числе, научно-технологической платформы. Такой мегапроект способствует развитию научно-исследовательской базы и повышению уровня технической компетентности в Казахстане. Он также создаст новые рабочие места и способствует экономическому развитию в стране.