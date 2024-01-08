Казахтелеком отрицает атаки на КазТАГ

Специалисты компании проанализировали исходящий трафик с комплексов серверов Google и не обнаружили аномального всплеска.

Представители АО «Казахтелеком» заявили, что компания не имеет отношения к DDoS-атакам на сайт информационного агентства КазТАГ. Телеком-оператор подчеркивает: информация о расположении IP-адресов еще ни о чем не говорит. Напомним — 5 января редакция КазТАГ сообщила о DDoS-атаках на сайт агентства и заявила, что они осуществляются с IP-адресов, расположенных в Казахстане. Некоторые из них расположены по адресу г. Алматы, ул. Панфилова, дом 129, где находится здание АО «Казахтелеком».

В АО «Казахтелеком» подчеркивают: упомянутые в материале КазТАГа IP-адреса принадлежат компании, но входят в более крупные пулы IP-адресов и используются для кэширующих CDN-комплексов Google. Управление и доступ к ним компания Google осуществляет самостоятельно. Более того, подобные комплексы от многих крупных контент-провайдеров расположены практически по всей территории РК у многих операторов и служат для повышения качества контента. А наличие в базе Ripe.net информации по IP-адресам, которые якобы расположен по адресу, где находится офис Казахтелекома, вовсе не означает, что «они используются на указанном объекте». Что касается фамилий Рымбаев и Адешов, на которые оформлены некоторые из IP-адресов, то эти люди действительно работали в компании и занимались подключение серверов Google к сети. Сейчас они не числятся сотрудниками.

Как сообщили в пресс-службе телеком-оператора, специалисты компании проанализировали исходящий трафик с комплексов серверов Google и не обнаружили аномального всплеска, характерного для DDoS-атак. Тем не менее, Казахтелеком готов оказать содействие в расследовании инцидента и предоставить свои услуги по защите от DDoS-атак.

Отметим, что по данным отчета компании StormWall, опубликованного 2 января 2024 года, в третьем квартале 2023 года в мире было зафиксировано 1,55 млн DDoS-атак. Это на 11% больше, чем во втором квартале, и на 120% больше, чем в третьем квартале 2022 года. Отраслями экономики, наиболее подверженными DDoS-атакам, являются: финансовый сектор (44,34%), информационные технологии и телеком (22,23%), здравоохранение (10,57%), розничная торговля (9,15%), образование (2,65%).