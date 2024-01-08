Искусственный интеллект поможет казахстанцам найти работу

На электронной бирже труда внедрена новая инициатива, направленная на помощь соискателям и работодателям в поиске подходящих вакансий и кандидатов.

Внедрена модель искусственного интеллекта, предназначенная для рекомендаций по вакансиям и резюме. ИИ-модель разработана на базе данных информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, она использует передовую архитектуру, аналогичную системе LinkedIn Recruiter. Основой функционала модели ИИ являются механизмы обработки естественного языка, что обеспечивает эффективный анализ содержания резюме и вакансий, передает Alfa.kz.

Модель ИИ предоставляет работодателям возможность быстрого и точного поиска подходящих кандидатов для приема на работу и формирования кадрового резерва. Соискателям же предоставляется более быстрый поиск подходящих вакансий и перспектив для продолжения карьеры.

Особенностью модели ИИ является способность анализа содержания резюме, что позволяет рекомендовать наиболее подходящие варианты вакансий и карьерного роста, учитывая различные параметры, такие как уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и др. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации для обеих сторон — как работодателей, так и соискателей.