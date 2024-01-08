Минцифры подвело итоги года работы руководителей цифровой трансформации

Цифровая трансформация отраслей и развитие инновационной экономики является неотъемлемым компонентом для достижения глобальной конкурентоспособности.

На площадке МЦРИАП прошла встреча всех вице-министров ведомств по цифровизации с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина по итогам работы 2023 года. В настоящее время в 14 ведомствах работают цифровые вице-министры, приоритетными задачами которых являются разработка и реализация отраслевых стратегий цифровой трансформации государственных органов, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и привлечение ресурсов для реализации новых идей. Багдат Мусин поблагодарил коллег за проделанную работу и отметил важность цифровизации не только в сфере госуправления и оказания государственных услуг, но и в предпринимательской деятельности.

«Во исполнение поручения Главы государства утверждены KPI для цифровых заместителей первых руководителей государственных органов. Утвержденные KPI состоят из 120 показателей, распределенных между 17 отраслями, в разрезе 15 государственных органов. На сегодняшний день мы видим итоговый рейтинг и исполнение KPI более чем на 80%. Цифровая трансформация важна для всех отраслей экономики, и мы хотим, чтобы цифровизация повлияла на реформы в нашей стране», — отметил Багдат Мусин.

Также вице-министры представили свои проекты и IT-решения, а также поделились планами на следующий год. Например, в этом году Минтруда запустило пилотный проект по проактивному назначению пенсионных выплат работникам государственной сферы. МЗ запустило сервис EDensaulyq, который поможет снизить количество обращений граждан в медорганизации за получением истории по медданным. Минпросвещение внедрило такие проекты, как цифровизация подушевого финансирования в дошкольном, среднем, техническом и профессиональном образовании, цифровой учитель и другие. Были выведены сведения об обучении детей и дипломах колледжей через «Цифровые документы» в приложении eGov Mobile. МВД совместно с Минпросвещением установило видеонаблюдение в 7833 школах страны, для чего было задействовано около 190 тысяч камер. Также Министерство внутренних дел активно работает над противодействием киберпреступности (заблокировано 43 млн попыток дозвона). Кроме того, такие услуги, как регистрация по месту жительства, снятие с регистрации по месту жительства, водительское удостоверение, подтверждение адреса регистрации, регистрация ТС, выдача ИИН иностранцам, выдача РВП иностранцам, выезд на ПМЖ и переоборудование автотранспорта доступны на смартфонах. В Министерстве науки и высшего образования запустили PUSH уведомления о присуждении образовательных грантов. Также сегодня выдается и признается как оригинал цифровой сертификат итогов тестирования Qaztest (выдано 8627), цифровое удостоверение о признании зарубежных дипломов (выдано 18 000), цифровой сертификат подлинности дипломов (выдано 3 457 867). Минобороны внедрило онлайн приписку в 17 лет, автоматическую постановку/снятие с воинского учета при миграции внутри страны, автоматическую отсрочку от армии студентам, лицам с инвалидностью и гражданам, имеющим судимость, что экономит бюджетные средства, снижает коррупционные риски и экономит время сотрудников МОВУ. Минюст внедрил такие проекты, как E-saraptama, Цифровой нотариат, Цифровизация ОСИ. В сервисе «Цифровой нотариат» в мобильном приложении eGov mobile можно получить нотариальные услуги из любой точки мира — с момента запуска оформлено больше 30 тысяч доверенностей без единых жалоб.