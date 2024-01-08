Единую цифровую платформу для библиотек запустят в пилотном режиме в РК

Более 11 тысяч казахстанских библиотек используют информационные системы и каталоги.

Развитие электронной библиотечной системы обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В нем также приняли участие представители министерств культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Национальной академической библиотеки.

Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. Благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию. Будут внедрены и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки РК. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/.

На платформе также предусмотрена функция онлайн пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут и издательства: вышедшие в свет новые произведения будут загружаться в систему с доступом по платной подписке. Таким образом планируется защищать интересы частных издательств и авторов.

«Мы встречались с издателями страны и объяснили порядок размещения книг. Они согласились на предложенные условия», — сообщил вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.

В пилотном режиме платформу планируется запустить уже в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.

«Цифровая платформа создается для обеспечения доступности для граждан всего книжного фонда страны. Поэтому в первую очередь переход на электронный вариант будут осуществлять 10 крупных библиотек. А остальные должны провести сверку. При полном соответствии книжного фонда библиотекам остается только адаптировать программы поиска для читателей», — отметила Тамара Дуйсенова.