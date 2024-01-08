ДТП теперь можно оформить онлайн

В Казахстане внедрили европротокол.

С начала 2024 года в Казахстане введена в действие новая система регистрации ДТП — через интернет с использованием европротокола. Сервис позволяет оформить дорожно-транспортное происшествие без привлечения полиции и страховых компаний.

Объявление о запуске с 1 января упрощенного порядка оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию сделало Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Для удобства пользователей АО «Фонд гарантирования страховых выплат» представило специальное мобильное приложение «Европротокол», которое доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение было разработано Первым кредитным бюро. В нем можно онлайн подать заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы и фото. Выплаты будут осуществляться страховой организацией на основании этого заявления.

Однако для урегулирования страховых случаев в рамках Европротокола дорожно-транспортное происшествие должно соответствовать нескольким требованиям:

— в ДТП только два участника, у которых имеется действующий страховой полис;

— сумма ущерба до 100 МРП;

— у участников ДТП нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;

— нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц.

Заявление на страховую выплату можно направить в страховую компанию прямо на месте аварии, без вызова сотрудников дорожной полиции и обращения в суд. Отмечается, что европротокол позволит значительно сократить сроки страховых выплат — с нескольких месяцев до нескольких рабочих дней, а также разгрузить трафик на дорогах.

Первая выплата по европротоколу состоялась во Freedom Insurance, также выплаты прошли и у СК Интертич. Как сообщил Руслан Омаров, CEO в ТОО «Первое Кредитное Бюро», за первые дни работы системы поступило 1099 заявлений о ДТП, 6 из них обработаны, зарегистрированы и перенаправлены в соответствующую базу данных.

«Примерно 60% заявлений были отменены пользователями по различным причинам, включая ознакомление с функционалом сервиса. В момент подготовки данных 385 заявлений находились в стадии заполнения, 33 ожидали подписи одной стороны, а еще 12 — подписи другой стороны», — пояснил Руслан Омаров.