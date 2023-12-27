Стриминг на основе подписки станет индустрией с оборотом в 100 млрд долларов в следующем году

Потоковое вещание покорило рынок домашнего видео, охватив больше пользователей и принося больший доход, чем все другие сегменты рынка.

В последние годы индустрия потокового вещания на основе подписки резко выросла, полностью изменив то, как люди потребляют медиа. Всего за пять лет число людей, пользующихся этими услугами, почти удвоилось и достигло 1,3 миллиарда, что помогло рынку получить более 95 миллиардов долларов дохода, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. Но поскольку количество зрителей SVoD продолжает расти, весь рынок в следующем году достигнет нового рубежа. Согласно данным OnlyAccounts.io, к 2024 году стриминг на основе подписки станет индустрией стоимостью 100 миллиардов долларов.

С 2018 года глобальный доход от потокового вещания по подписке увеличился почти в три раза, превысив в этом году более 95 миллиардов долларов. Более того, эта цифра является результатом шести лет последовательных двузначных темпов роста, которые фактически упали до 18% в 2023 году. Однако Statista ожидает, что совокупный годовой темп роста рынка SVoD продолжит падать. Хотя в 2024 году рынок достигнет нового важного рубежа, и выручка превысит 100 миллиардов долларов, ожидается, что ежегодные темпы роста снизятся до 13,2%. Тенденция к сокращению продолжится и в последующие годы: среднегодовой темп роста сократится более чем вдвое и упадет до 6,5% к 2028 году.

Хотя потоковые сервисы на основе подписки имеют миллионы пользователей по всему миру, большая часть доходов отрасли поступает только из трех стран. По данным Statista, почти 65% общего дохода от SvoD в 2024 году будет поступать из США, Китая и Великобритании. Ожидается, что в следующем году Соединенные Штаты, крупнейший рынок SVoD в мире, принесут $43,9 млрд, или почти 40% от общего дохода отрасли. Будучи вторым по величине рынком, Китай достигнет $22 млрд, что составит 20% от общего объема отрасли. Далее следует Великобритания с доходом в $4,4 млрд в 2024 году и долей рынка 4%.

Поскольку потребителям становится доступно все больше и больше потоковых сервисов, число пользователей, несомненно, будет продолжать расти в последующие годы. Statista ожидает, что в 2024 году на рынок SVoD придут более 100 миллионов новых пользователей, в результате чего общее количество пользователей достигнет 1,4 миллиарда. Большая часть этого числа будет приходиться на развитые рынки, такие как США, Китай и Великобритания, где потребители продолжают переходить от традиционного потребления платного телевидения к более гибким, доступным и дорогостоящим видеоформатам. По прогнозам, к 2028 году эта цифра вырастет еще на 20%, и более 1,7 миллиарда человек во всем мире будут пользоваться потоковыми сервисами на основе подписки.