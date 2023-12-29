Большая пятерка технологических гигантов увеличила стоимость своих акций на $3,9 трлн

Это является самым высоким показателем в истории рынка.

Потеряв сотни миллиардов долларов в 2022 году, третьем тяжелом году для технологического сектора с 2008 года, технологические гиганты продемонстрировали впечатляющие результаты в 2023 году, что помогло им увеличить стоимость своих акций больше, чем когда-либо. Согласно данным, представленным Stocklytics.com, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta в совокупности увеличили стоимость своих акций на колоссальные 3,9 трлн долларов в 2023 году.

Стоимость акций Big Tech превысила $10 трлн

Акции технологических компаний доминировали на фондовом рынке в 2023 году. Развитие искусственного интеллекта в сочетании с улучшением экономики и замедлением инфляции помогло этому сектору оказаться в центре внимания, и многие инвесторы снова вернулись.

Индекс Nasdaq подскочил на 32% за первые шесть месяцев года благодаря ралли Apple и буму Nvidia, что стало лучшим показателем за первое полугодие за последние 40 лет. Но с тех пор рост цен на акции технологических компаний продолжается, помогая крупнейшим игрокам рынка увеличить стоимость своих акций на триллионы долларов.

По данным YCharts, совокупная стоимость акций Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta, пяти крупнейших технологических компаний мира, в декабре прошлого года составила $6,17 трлн. С тех пор этот показатель вырос на 62%, или на $3,9 трлн, и превысил $10 трлн. Более того, это самый большой годовой прирост на данный момент. В 2019 году совокупная стоимость их акций выросла на $1,73 трлн. В 2020 и 2021 годах, когда рынок технологий пережил бум из-за Covid-19, крупнейшие игроки рынка увеличили стоимость своих акций на 2,6 трлн долларов. Однако все это и даже больше было потеряно в 2022 году, когда цены на акции резко упали, что привело к шокирующим совокупным убыткам в $3,9 трлн. Тем не менее, рекордный рост цен на акции в 2023 году помог крупным технологическим компаниям покрыть все потери прошлого года.

Meta стала лучшим игроком в 2023 году с ростом рыночной капитализации на 188%

Данные YCharts также показывают, что Meta была лучшим игроком в группе Big Tech в этом году. После потери двух третей стоимости акций в 2022 году рыночная капитализация Meta выросла на впечатляющие 188% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим ростом среди технологических гигантов «большой пятерки». В декабре 2022 года стоимость акций Meta составляла $315,5 млрд, а сейчас она превышает $908 млрд.

Гигант электронной коммерции Amazon стал вторым по величине роста (на 84%), в результате чего его рыночная капитализация превысила 1,5 трлн долларов (последний раз этот показатель наблюдался в середине 2022 года).

Рыночная капитализация Microsoft и Alphabet выросла на 55% по сравнению с прошлым годом, что помогло этим двум компаниям увеличить свою стоимость более чем на $1,6 трлн. Акции Apple подскочили на 45% с декабря прошлого года, превысив рыночную капитализацию в $3 трлн.