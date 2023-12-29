Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях по недвижимости

«Правительство для граждан» разработало цифровой сервис по уведомлению о регистрации, изменении и прекращении прав граждан касательно недвижимого имущества в государственном правовом кадастре недвижимости.

Теперь казахстанцам будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений в личный кабинет на портале электронного правительства. Сведения о произведенных изменениях будут храниться в разделе «Недвижимость».

«Граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov. Новшество разработано в рамках автоматизации процессов, реализуемых в ходе внедрения информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости», — сообщили в «Правительстве для граждан».

Внедрение сервиса по отправке уведомлений обеспечивает безопасность персональных данных граждан, контроль над всеми совершаемыми действиями и доступность быстрого получения информации.