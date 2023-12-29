IT-академия Uzum выпустила первых студентов

Всего в учебное заведение поступили 220 человек.

IT-академия Uzum в Узбекистане выпустила первых специалистов в области информационных технологий. В первый поток образовательного учреждения вошли четыре курса по востребованным специальностям: разработка на Java и Go, бизнес-аналитика, машинное обучение и Helpdesk — инструмент для автоматизации техподдержки. Всего в академию поступили 220 человек из всех регионов страны, при этом 60% студентов получили стипендии на бесплатное обучение от Uzum, передает «Курсив».

Преподавателями в академии выступили ученые и специалисты из ведущих мировых IT-компаний.

«Конечно, наши курсы не были простыми, и не все студенты дошли до конца, но главное — мы уверены в профессионализме и навыках каждого нашего выпускника. Несколько студентов уже успешно прошли собеседования и стали частью команды Uzum», — сказала директор по коммуникациям и социальным проектам Uzum Мария Скорик.

В будущем году компания намерена запустить новые образовательные программы на русском и узбекском языках для начинающих и продвинутых специалистов IT-сферы.