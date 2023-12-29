МВД заблокировало более 43 млн звонков мошенников с подменных номеров

Только в этом году интернет-мошенники причинили гражданам ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге.

Совместно с операторами связи продолжается работа по блокировке звонков с подменных номеров, сообщила пресс-служба МВД. На протяжении года заблокировано свыше 43 млн звонков. С 15 ноября запущена антифрод-система определения и блокирования международных звонков на казахстанские стационарные городские телефоны. С момента ее запуска заблокировано свыше 278 тысяч звонков. Также ужесточены процедуры получения займов, в том числе посредством SMS-подтверждения и биометрии, передает Sputnik.

За последние семь лет число интернет-мошенничеств в Казахстане выросло в 10 раз, с двух тысяч до 20 тысяч преступлений. Только в этом году интернет-мошенники причинили гражданам ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге.

«Ситуация, связанная с ростом киберпреступности и появлением ее новых видов, складывается не только в Казахстане и СНГ, но и во всем мире. Сложность раскрытия таких преступлений в первую очередь связана с их трансграничностью. Как вам известно, в интернете границы отсутствуют. Криминалитет умышленно использует различные анонимные сервисы, в том числе расположенные в зарубежных странах», — отметил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай.

В сентябре в Усть-Каменогорске задержаны трое жителей города по подозрению в совершении более 50 фактов интернет-мошенничества. В декабре в Астане полицейские выявили четыре мошеннических call-центра. Там изъяли более 170 ноутбуков с гарнитурой и сетевое оборудование.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что полицейские за 35 дней заблокировали 300 тысяч звонков от мошенников.