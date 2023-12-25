Определились лучшие знатоки-технологи IT-систем КТЖ

В КТЖ завершился ІІІ республиканский обучающий тренинг-семинар «Функционирование автоматизированных систем управления и информационных систем, связанных с технологическим процессом станций, эксплуатационных вагонных и локомотивных депо».

Цель семинара — повышение практических и теоретических знаний работников по IT-системам, используемым на железной дороге. Организатор семинара — департамент технологических систем перевозочного процесса ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». В республиканском семинаре участвовали технологи шести филиалов, которые стали лучшими в региональных семинарах-тренингах по повышению уровня знаний функционала и инструментов цифровых систем.

Мероприятие прошло в соревновательном формате. Лучшую команду определяли по балльной системе и по итогам таких игр, как «Пойми меня», «Своя игра», «Ребус», «I-Сөйле», «Глухой телефон», «Хронологическая цепочка», «Квест», «Золото пиратов». По результатам тренинга две команды набрали одинаковые баллы, поэтому первое призовое место разделили «Каспийские лидеры» Мангистауского отделения и команда «Синегорье» Акмолинского отделения. Второе место присуждено команде «КИБЕР-рельс» Шымкентского отделения, третье — команде «Сарыарка» Карагандинского отделения. Переходящий символ семинара вручили команде Акмолинского отделения.

Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» Владимир Бабиченко, награждая победителей, отметил, что цифровизация https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ отрасли дает возможность всем участникам перевозочного процесса комфортно работать вместе. «Цифра» позволяет максимально упростить процесс оформления грузовых перевозок.

Директор департамента технологических систем перевозочного процесса Ирина Савушкина рассказала о проводимой работе по внедрению информационных систем в грузовом движении. Среди якорных проектов — внедрение автоматизированного графика движения поездов. Если раньше график движения поездов составляли буквально вручную, то теперь это делает автоматизированная система. Это позволяет значительно сэкономить время работы диспетчеров и работников станций. В пилотном режиме проект апробируется в Карагандинском, Акмолинском и Павлодарском отделениях. Затем его растиражируют и в других регионах страны.

В Актюбинском отделении грузовых перевозок опытную эксплуатацию проходит еще один важный проект, позволяющий определить прибытие и отправление поездов посредством микропроцессорной диспетчерской централизации (МПДЦ). Проект реализуется совместно с ГВЦ (Главный вычислительный центр КТЖ).

КТЖ планирует внедрить систему «Динамическая модель загрузки инфраструктуры», направленную на повышение эффективности перевозок и планирование перевозок с учетом реальных возможностей инфраструктуры.