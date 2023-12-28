В «Pobotek» завершили новый проект по созданию автономного транспорта

Вдохновленные панамским успехом на World Robot Olympiad, ученики столичной школы «Pobotek» создали новый востребованный проект — перспективную модель автономного транспорта.

Сразу после возвращения из Panama city, вдохновленные актуальной стратегией «Connecting the World» и мировыми достижениями на WRO-2023, ученики «Роботека» начали работу над новым проектом. Это учебная модель машины, которая в режиме реального времени самостоятельно выстраивает оптимальную траекторию движения. Робот создан в соответствии с технологиями высокоскоростной передачи данных — 5G, который в настоящее время внедряет сотовый оператор «Altel».

В канун Нового года уже известная в стране и мире успешная команда в составе Батырхана Байтерекова, Марата Казкенова, Вагиза Дисембаева, Жанарыса Капарова, Ансара Саурбаева завершила работу.

«Наша машина предназначена для заездов на специальном тестовом полигоне, которые приближены к реальным дорожным обстоятельствам. Робот автономный, настроен на комбинацию датчиков, изображение передается через 5G», — отметил научный руководитель проекта Владимир Усольцев.

Символично, что в 2023 году тема Всемирной робототехнической олимпиады — «Connecting the World» — «Объединяя мир», была посвящена инфраструктуре и логистике цифровых технологий.

Сегодня «Pobotek» работает по нескольким направлениям, в том числе как экспериментальная лаборатория, где создаются востребованные проекты, ориентированные на реальное внедрение. Взрывное развитие Digital-направления в обязательном порядке предполагает соответствующий уровень инфраструктуры и логистики цифровых технологий, креативность и оперативность инженерных решений. Это особенно актуально в нашей стране с ее огромной территорией подчеркнул генеральный директор «Pobotek» Санжар Шалкарбеков.

Тема «Connecting the World» планируется как одна из центральных на престижном чемпионате Robotek Grand Tournament, который в 2024 году планирует выйти на международный уровень. Готовность приехать в Астану уже подтвердили юные робототехники Соединенных Штатов, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.