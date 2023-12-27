Яндекс перенес серверы в Казахстан

Работы по Yandex.kz велись с августа этого года по плану, согласованному с МЦРИАП.

Команда Яндекс Казахстан привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию. Затем проводилось нагрузочное тестирование и после его успешного окончания портал Yandex.kz полностью перевели на местные серверы. Теперь Yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны.

«Яндекс Казахстан планомерно работает над укреплением национальных ресурсов и локализует свои сервисы для казахстанцев. Перенос серверов на территорию страны — важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане. Министерство уделяет большое внимание безопасности данных наших граждан», — отметил министр Багдат Мусин.