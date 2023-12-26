В Костанайской области открыли представительство Федерации спортивного программирования

Это должно поспособствовать развитию у молодежи интереса к интеллектуальному спорту.

Сегодня в рамках рабочего визита Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин официально открыл представительство Федерации спортивного программирования в Костанайской области.

«Спортивное программирование сегодня представляет собой перспективную область интеллектуального спорта, где участники решают сложные математические задачи с использованием языков программирования. Казахстанские школьники и студенты регулярно достигают успехов на международных соревнованиях, таких как IOI и ICPC, занимая высокие места в рейтингах. Я уверен, что открытие представительства станет значимым шагом в развитии спортивного программирования и подготовке нового поколения талантливых программистов», — подчеркнул министр.

В новом представительстве будут проводиться разнообразные мероприятия с целью популяризации спортивного программирования среди детей и подростков, представляя его как активное и увлекательное занятие. Это, в свою очередь, способствует развитию интереса молодежи к интеллектуальному спорту и формированию таких навыков, как быстрота мышления, творческая инициатива, гибкость и мобильность, необходимых для успешной конкуренции в быстро меняющемся мире новых технологий.

Республиканское общественное объединение «Федерация по спортивному программированию» было создано при поддержке Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, совместно с представителями IT-сообщества Digital Nomads Kazakhstan и ведущими экспертами страны в области спортивного программирования.