Жамбылская область лидирует по мощности ВИЭ

Об этом в ходе отчетной встречи перед жителями Жамбылской области сообщил вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов.

В регионе функционирует 19 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 441 МВт, в том числе пять солнечных электростанций мощностью более 251 МВт, девять ветровых электрических станций мощностью 176 МВт, и пять гидроэлектростанций мощностью 15 Мвт. До 2025 года дополнительно запланирован ввод двух объектов ВИЭ суммарной мощностью 120 МВт, сообщает Министерство энергетики РК.

По уровню газификации Жамбылская область также является одним из лидирующих по стране и составляет 90,2% — 1,1 млн человек имеют доступ к природному газу. В этом направлении из республиканского бюджета для акимата Жамбылской области в 2023 году было выделено пять млрд тенге на реализацию шести проектов На 2024 год предусмотрено 3,3 млрд тенге на реализацию пяти проектов, из них 600 млн. тенге — на начало газификации 9-девяти населенных пунктов Мойынкумского района. В результате реализации проектов доступ к природному газу получат 14 населенных пунктов с населением порядка 39 тыс. человек.

Вопросы обеспечения электро- и тепло-энергией также являются одной из основных задач министерства. Так, за 11 месяцев т. г. объем производства электрической энергии в регионе составил 4 млрд кВтч. При этом потребление региона составляет 4,7 млрд кВтч. В области основным источником электрической энергии является АО «Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова», установленная электрическая мощность которой — 1230 МВт. Основным источником тепла в регионе является АО «Таразэнергоцентр» (ТЭЦ-4) установленной тепловой мощностью 685 Гкал.