Кыргызстанцев обяжут установить видеорегистраторы в машинах

За неисполнение закона будет грозить штраф в размере 1 000 сомов.

В Кыргызстане с 2025 года станет обязательной установка видеорегистраторов в автомобилях. Соответствующий законопроект кабинета министров поступил в Жогорку Кенеш. Инициаторы документа намерены таким образом укрепить дисциплину автолюбителей. Отмечается, что использование видеорегистраторов поможет в спорных ситуациях и при разборе ДТП, передает Sputnik.

Инициатива обязательного оснащения машин, зарегистрированных на территории республики, видеорегистраторами, прозвучала весной этого года. В октябре МВД вынесло документ на общественное обсуждение.