Незаконный криптообменник организовал житель Астаны

Осуществлять операции обмена без создания юрлица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает Kazpravda.kz.

«Установлено, что житель столицы предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов. Этими действиями он предоставлял возможность физлицам, в том числе и нерезидентам за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы», — рассказали в агентстве.

С февраля по июль текущего года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на сумму более 342 млн тенге. В АФМ напомнили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.