Астанчане смогут оплатить проезд по-новому

Пока этот способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новым оборудованием электронной системы оплаты проезда.

Жители и гости Астаны смогут оплатить проезд в общественном транспорте при помощи Bluetooth. Об этом 21 декабря рассказали в ТОО «City Transportation Systems». Воспользоваться таким видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys, передает Zakon.kz.

Для этого необходимо скачать мобильное приложение Avtobys, зарегистрироваться по номеру телефона, пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).

«Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату», — пояснили в CTS.