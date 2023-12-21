Что мешает сотрудникам казахстанских компаний изучать и внедрять ИИ в свою работу?
Аналитики выяснили, почему на казахстанском рынке пока не наблюдается активного применения ИИ в бизнесе.
Искусственный интеллект развивается сегодня быстрыми темпами и характеризуется широким спектром приложений. ИИ уже используется во многих отраслях, включая здравоохранение, финансы, производство, транспорт и логистику.
Объем рынка ИИ в 2022 году составил 582,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2028 году он достигнет 1,3 трлн долларов. Венчурные инвестиции в искусственный интеллект в 2022 году составили 45,8 млрд долларов, что на 31% меньше, чем в 2021 году, но все же значительно больше, чем в предыдущие годы. А уже в текущем году компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли почти 50 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем в истории рынка. При этом совокупная сумма финансирования в сфере искусственного интеллекта выросла до впечатляющих 333 миллиардов долларов.
Хотя в последние годы мировая индустрия искусственного интеллекта переживает впечатляющий рост, именно 2023 год, стал прорывным для технологий ИИ. Главным образом — благодаря бурному использованию генеративных инструментов ИИ. Внедрение ИИ в потребительском и деловом секторах помогло рынку ИИ охватить более четверти миллиарда пользователей и получить доход в 241 миллиард долларов, что почти на 80% больше, чем в прошлом году, в то время как крупнейшие игроки рынка добавили в свои акции триллионы долларов ценности. Пять крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом (Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms и Tesla) увеличили стоимость своих акций на ошеломляющие 3,2 триллиона долларов.
ИИ имеет важное значение для бизнеса, поскольку может помочь компаниям повысить эффективность, улучшить принятие решений и создать новые возможности. Именно поэтому тема влияния искусственного интеллекта на рабочий процесс стала главным трендом в мировой экономике. К слову, в 2022 году во всем мире насчитывалось около 12 миллионов рабочих мест, связанных с ИИ. Ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 23 млн.
При этом, на казахстанском рынке пока не наблюдается активного применения ИИ в бизнесе. Аналитики онлайн-сервиса для управления бизнесом Битрикс24 Казахстан выяснили, что мешает предпринимателям и сотрудникам казахстанских компаний использовать ИИ и нейросети в своей работе.
Так, основными препятствиями были названы:
1. Нехватка свободного времени — 28%
2. Отсутствие информации об образовательном контенте — 73%
3. Неготовность руководства покупать платные программы на основе ИИ и нейросетей — 69%
4. Сомнение в положительном влиянии ИИ-ассистентов на рост зарплаты — 3%
При этом большинство сотрудников казахстанских компаний понимают, что:
— Нейросети дадут им конкурентное преимущество уже в ближайшие 1-3 года — 54%
— Топ-менеджеры поддержат своих сотрудников на старте использования нейросетей в компании — 44%
— ИИ-ассистенты увеличат скорость их работы — 45%
В итоге казахстанская бизнес-среда столкнулась с парадоксом. Предприниматели понимают все плюсы от GPT-технологий, но минусы пока удерживают их от массового использования нейросетей. А эксперты предупреждают — компании, которые первыми внедрят ИИ-ассистентов в операционную рутину, получат огромное конкурентное преимущество.
«Результаты исследования показали, что руководство 44% сотрудников поддерживает идею обучения и внедрения технологий на базе искусственного интеллекта в работу. На мой взгляд, это очень хороший результат, и говорит о том, что уже почти половина предпринимателей видят реальные перспективы применения нейросетей в их сферах. Недавно в помощь казахстанским компаниям мы запустили бизнес-инструмент CoPilot. Эта ИИ-система уже сейчас помогает легко обучаться и использовать нейросети в работе», — говорит Сармантай Касенов, директор «Битрикс24 Казахстан».
Исследование было проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан с 27 ноября по 1 декабря 2023 года среди 1009 респондентов от 18 до 60 лет во всех областях РК.
Полная версия опроса
1. Есть ли у вас опыт взаимодействия с нейросетями или проектами на базе ИИ?
— Да 37%
— Нет 63%
2. Где вы чаще всего получаете информацию о развитии проектов искусственного интеллекта?
— В интернете (соц. сети, новостные порталы, мессенджеры, YouTube): 90%
— От друзей, знакомых, коллег: 6%
— E-mail рассылки, SMS, PUSH-уведомления: 4%
3. Считаете ли вы, что нейронные сети могут быть полезными в вашей профессии?
— Да 68%
— Нет 32%
4. Готовы ли вы покупать платные версии программ, построенных на нейросетях?
— Готов (а) 31%
— Не готов (а) 69%
5. Какая главная причина, которая мешает вам изучать искусственный интеллект?
— Нехватка времени 28%
— Отсутствие цели изучения 13%
— Низкий уровень знаний о технологиях 12%
— Сложность темы 12%
— Нехватка финансов 11%
— Слабая мотивация 7%
— Отсутствие образовательного контента 6%
— Страх и неуверенность перед неизвестным явлением 5%
— Отсутствие доступа к ИИ-сервисам 4%
— Недостаточная поддержка со стороны коллег и семьи 2%
— Нехватка энергии 1%
6. Знаете ли вы, где искать образовательный контент по теме ИИ?
— Не знаю 73%
— Знаю 27%
7. Считаете ли вы обучение использованию технологиям ИИ сложным или непонятным?
— Не считаю 51%
— Считаю 49%
8. Поддерживает ли ваше руководство идею использования искусственного интеллекта в работе?
— Не поддерживает 55%
— Поддерживает 45%
9. Будут ли нейросети давать специалистам Вашей профессии конкурентное преимущество в ближайшие 2-3 года?
— Будут 54%
— Не будут 46%
10. На что будут сильнее всего влиять нейросети в работе людей?
— Ускорение рабочих процессов 45%
— Улучшение эффективности рутинных задач 36%
— Рост профессиональных навыков 10%
— Улучшение коммуникаций с коллегами 3%
— Повышение зарплаты 3%
— Продвижение в карьере 3%
11. Сколько времени в день вы потенциально готовы тратить на изучение ИИ?
— До 1 часа 54%
— 1-2 часа 30%
— Более 2 часов 15%
12. Что может повысить вашу мотивацию к изучению ИИ?
— Деньги 56%
— Удобные и качественные образовательные ресурсы 32%
— Потенциал карьерного роста 12%.