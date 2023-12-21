Что мешает сотрудникам казахстанских компаний изучать и внедрять ИИ в свою работу?

Аналитики выяснили, почему на казахстанском рынке пока не наблюдается активного применения ИИ в бизнесе.

Искусственный интеллект развивается сегодня быстрыми темпами и характеризуется широким спектром приложений. ИИ уже используется во многих отраслях, включая здравоохранение, финансы, производство, транспорт и логистику.

Объем рынка ИИ в 2022 году составил 582,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2028 году он достигнет 1,3 трлн долларов. Венчурные инвестиции в искусственный интеллект в 2022 году составили 45,8 млрд долларов, что на 31% меньше, чем в 2021 году, но все же значительно больше, чем в предыдущие годы. А уже в текущем году компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли почти 50 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем в истории рынка. При этом совокупная сумма финансирования в сфере искусственного интеллекта выросла до впечатляющих 333 миллиардов долларов.

Хотя в последние годы мировая индустрия искусственного интеллекта переживает впечатляющий рост, именно 2023 год, стал прорывным для технологий ИИ. Главным образом — благодаря бурному использованию генеративных инструментов ИИ. Внедрение ИИ в потребительском и деловом секторах помогло рынку ИИ охватить более четверти миллиарда пользователей и получить доход в 241 миллиард долларов, что почти на 80% больше, чем в прошлом году, в то время как крупнейшие игроки рынка добавили в свои акции триллионы долларов ценности. Пять крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом (Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms и Tesla) увеличили стоимость своих акций на ошеломляющие 3,2 триллиона долларов.

ИИ имеет важное значение для бизнеса, поскольку может помочь компаниям повысить эффективность, улучшить принятие решений и создать новые возможности. Именно поэтому тема влияния искусственного интеллекта на рабочий процесс стала главным трендом в мировой экономике. К слову, в 2022 году во всем мире насчитывалось около 12 миллионов рабочих мест, связанных с ИИ. Ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 23 млн.

При этом, на казахстанском рынке пока не наблюдается активного применения ИИ в бизнесе. Аналитики онлайн-сервиса для управления бизнесом Битрикс24 Казахстан выяснили, что мешает предпринимателям и сотрудникам казахстанских компаний использовать ИИ и нейросети в своей работе.

Так, основными препятствиями были названы:

1. Нехватка свободного времени — 28%

2. Отсутствие информации об образовательном контенте — 73%

3. Неготовность руководства покупать платные программы на основе ИИ и нейросетей — 69%

4. Сомнение в положительном влиянии ИИ-ассистентов на рост зарплаты — 3%

При этом большинство сотрудников казахстанских компаний понимают, что:

— Нейросети дадут им конкурентное преимущество уже в ближайшие 1-3 года — 54%

— Топ-менеджеры поддержат своих сотрудников на старте использования нейросетей в компании — 44%

— ИИ-ассистенты увеличат скорость их работы — 45%

В итоге казахстанская бизнес-среда столкнулась с парадоксом. Предприниматели понимают все плюсы от GPT-технологий, но минусы пока удерживают их от массового использования нейросетей. А эксперты предупреждают — компании, которые первыми внедрят ИИ-ассистентов в операционную рутину, получат огромное конкурентное преимущество.

«Результаты исследования показали, что руководство 44% сотрудников поддерживает идею обучения и внедрения технологий на базе искусственного интеллекта в работу. На мой взгляд, это очень хороший результат, и говорит о том, что уже почти половина предпринимателей видят реальные перспективы применения нейросетей в их сферах. Недавно в помощь казахстанским компаниям мы запустили бизнес-инструмент CoPilot. Эта ИИ-система уже сейчас помогает легко обучаться и использовать нейросети в работе», — говорит Сармантай Касенов, директор «Битрикс24 Казахстан».

Исследование было проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан с 27 ноября по 1 декабря 2023 года среди 1009 респондентов от 18 до 60 лет во всех областях РК.

Полная версия опроса

1. Есть ли у вас опыт взаимодействия с нейросетями или проектами на базе ИИ?

— Да 37%

— Нет 63%

2. Где вы чаще всего получаете информацию о развитии проектов искусственного интеллекта?

— В интернете (соц. сети, новостные порталы, мессенджеры, YouTube): 90%

— От друзей, знакомых, коллег: 6%

— E-mail рассылки, SMS, PUSH-уведомления: 4%

3. Считаете ли вы, что нейронные сети могут быть полезными в вашей профессии?

— Да 68%

— Нет 32%

4. Готовы ли вы покупать платные версии программ, построенных на нейросетях?

— Готов (а) 31%

— Не готов (а) 69%

5. Какая главная причина, которая мешает вам изучать искусственный интеллект?

— Нехватка времени 28%

— Отсутствие цели изучения 13%

— Низкий уровень знаний о технологиях 12%

— Сложность темы 12%

— Нехватка финансов 11%

— Слабая мотивация 7%

— Отсутствие образовательного контента 6%

— Страх и неуверенность перед неизвестным явлением 5%

— Отсутствие доступа к ИИ-сервисам 4%

— Недостаточная поддержка со стороны коллег и семьи 2%

— Нехватка энергии 1%

6. Знаете ли вы, где искать образовательный контент по теме ИИ?

— Не знаю 73%

— Знаю 27%

7. Считаете ли вы обучение использованию технологиям ИИ сложным или непонятным?

— Не считаю 51%

— Считаю 49%

8. Поддерживает ли ваше руководство идею использования искусственного интеллекта в работе?

— Не поддерживает 55%

— Поддерживает 45%

9. Будут ли нейросети давать специалистам Вашей профессии конкурентное преимущество в ближайшие 2-3 года?

— Будут 54%

— Не будут 46%

10. На что будут сильнее всего влиять нейросети в работе людей?

— Ускорение рабочих процессов 45%

— Улучшение эффективности рутинных задач 36%

— Рост профессиональных навыков 10%

— Улучшение коммуникаций с коллегами 3%

— Повышение зарплаты 3%

— Продвижение в карьере 3%

11. Сколько времени в день вы потенциально готовы тратить на изучение ИИ?

— До 1 часа 54%

— 1-2 часа 30%

— Более 2 часов 15%

12. Что может повысить вашу мотивацию к изучению ИИ?

— Деньги 56%

— Удобные и качественные образовательные ресурсы 32%

— Потенциал карьерного роста 12%.