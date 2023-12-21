К проверкам бизнесменов будут подключать искусственный интеллект

В этом году закончится мораторий на проверку предпринимателей. Как далее будут проверять объекты МСБ, рассказали на брифинге с участием главы Миннацэкономики.

С начала следующего года в Казахстане заработает система управления рисками во всех сферах бизнеса, заявил на брифинге министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает Sputnik.

«С 1 января следующего года вводится система управления рисками во всех сферах. Что это означает? Проверки будут назначаться без человеческого участия. То есть, автоматизировано, где-то будут элементы искусственного интеллекта», — сообщил министр.

Проверки будут назначаться по видам рисков, продолжил он.

«То есть, проверок станет меньше. В два раза планируется снизить количество проверок. Соответственно, планируется снизить и количество штрафов», — пояснил Кунатыров.

По его словам, во время действия моратория бизнес проверяли.

«Просто мораторий был на микро- и малый бизнес. Средний и крупный бизнес и так проверялся. В предпринимательском кодексе есть норма, гласящая о том, что проверка всегда может зайти на тот или иной вид бизнеса, даже если мораторий стоит. Если это угрожает жизни и здоровью граждан, национальной безопасности», — дополнил глава ведомства.

Мораторий помог предпринимателям, утверждает министр, однако некоторые злоупотребляли положением.

«А сейчас новая система будет мягкой, но каждый бизнес будет знать, что если он постоянно систематически нарушает, то его проверят», — предупредил он.

В 2022 году правительство совместно с бизнесом, экспертами проанализировало все нормативно-правовые акты и требования.

«128 тысяч требований в 2,5 тысячах нормативно-правовых актах было проанализировано. Выявили 10,1 тысячу требований неэффективных, неактуальных. 9 тысяч из них на уровне подзаконки уже убрали», — отчитался министр.

Еще одна тысяча осталась, которая согласовывается с мажилисом. Как только парламентарии примут изменения, с 1 января они тоже отменятся.