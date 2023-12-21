Казахстанские студенты стали финалистами престижного мирового конкурса Huawei

Конкурс направлен на поддержку талантливых студентов со всего мира.

Команда казахстанских студентов вошла в число участников регионального финала международного образовательного конкурса Huawei ICT Competition. Конкурс проводится на ежегодной основе компанией Huawei, мировым флагманом информационно–коммуникационных технологий, и направлен на поддержку талантливых студентов со всего мира, а также стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности в области ИКТ.

В Казахстане отборочный тур на участие в ICT Competition проходил в два этапа с сентября по октябрь 2023 года и охватил 33 ведущих университета и ИКТ-Академий Huawei. В отборочном этапе приняло участие свыше 2 000 студентов, которые испытывали свои знания по трем направлениям: Network track, Cloud track и Computing track. По его итогам в национальный финал вышло 152 студента, показавших лучшие результаты.

«Мы сегодня являемся свидетелями стремительного прогресса, который по-новому определяет наш образ жизни, работы и общения. Сейчас, когда мы вступаем в эпоху Четвертой промышленной революции, крайне важно, чтобы мы вооружили нашу молодежь навыками и знаниями, необходимыми для успешного развития в этой новой технологической среде, — отметила в своей речи Динара Щеглова, вице-министр науки и высшего образования РК. — Одной из важных инициатив, которая соответствует нашим образовательным целям, является конкурс Huawei ICT Competition. Он служит динамичной платформой как для студентов, так и для их преподавателей, способствуя обмену знаниями, опытом и инновационными идеями. Программы, подобные ICT Competition, предлагают нашим студентам ценную возможность получать знания, изобретать инновации и вносить свой вклад в рост и процветание нашей страны».

Представлять Казахстан в региональном финале будут шесть победителей национального финала страны. Две казахстанских команды будут соревноваться с сильнейшими студентами из Ближнего Востока и Центральной Азии по направлению Cloud Track и Computing Track. В случае успешного прохождения этого раунда наши студенты получат возможность стать участниками глобального финала конкурса.

Участниками направления Cloud Track стали студенты КазНУ имени Аль-Фараби Дидар Молдахметов и Аида Бегайдарова, а также студентка KBTU Гаухар Жанель. В направлении Computing Track будет участвовать команда, которую представляют Оралбай Утебай из Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Даниял Сарсенбай из KBTU и Николай Жиляков из АУЭС имени Гумарбека Даукеева.

«Являясь мировым лидером в сфере ИКТ, Huawei всегда стремится поощрять инновации, поддерживать молодые таланты и вносить свой вклад в академическую сферу. С помощью наших образовательных программ мы стремимся расширить возможности студентов, предоставляя им инструменты, которые способствуют обучению и готовят их к вызовам и возможностям цифровой эры. С этой целью мы создали Huawei ICT Competition, который, как и наши другие программы, помогает развивать практические навыки и поддерживать таланты в сфере ИКТ. ICT Competition служит испытательным полигоном для укрепления знаний наших будущих технологических лидеров. Он предоставляет студентам уникальную возможность показать свои таланты на международном уровне, узнать экспертное мнение о своих проектах и приобрести багаж знаний на всю жизнь», — говорит Сью Хай, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

Участники конкурса Huawei ICT Competition получат возможность продемонстрировать свои навыки, пообщаться с единомышленниками и быть в курсе последних технологических достижений. Созданный в поддержку миссии Huawei по расширению образовательных возможностей, конкурс создает стимулирующую среду для обмена идеями и развития инновационного мышления студентов ИКТ-направления со всего мира.