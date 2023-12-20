Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

О приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового вещания предупредили в АО «Казтелерадио».

В пресс-службе организации сообщили, что 23 декабря с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра «Қазмедиа орталығы» планируется замена сетевого оборудования всего технокомплекса, передает Kazpravda.kz.

Также АО «Казтелерадио» будут проведены профилактические работы с закрытием сервиса на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«В этой связи уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в компании.