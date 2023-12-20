HONOR и Porsche Design будут совместно разрабатывать новые смартфоны

Глобальный технологический бренд HONOR и компания Porsche Design договорились о долгосрочном партнерстве.

Целью коллаборации является создание инновационных смартфонов, сочетающих передовые технологии с изысканным и функциональным дизайном. Разделяя ценности постоянного стремления к совершенству и расширения границ возможного, компании предлагают потребителям уникальный пользовательский опыт.

«Человеко-ориентированный подход к производству продукции HONOR сливается с философией бренда Porsche Design для выпуска интеллектуальных устройств класса люкс. Наша задача — сделать высокие технологии и передовые дизайнерские решения доступными каждому. Продолжительное партнерство HONOR и Porsche Design открывает новые захватывающие перспективы для стимулирования роста наших компаний на рынках по всему миру», — говорит Джордж Чжао, генеральный директор HONOR.

Благодаря обширным возможностям в области исследований и разработок бренд HONOR выступает первопроходцем в развитии складных смартфонов и уже зарекомендовал себя одним из лидеров этой индустрии. Портфель HONOR состоит из инновационных продуктов с выдающимися техническими характеристиками, такими как мощный аккумулятор, прочный экран, многофункциональный дисплей, высокое качество фотографий и видеосъемки и других.

«Эксклюзивное сотрудничество с HONOR является важной вехой в дальнейшем расширении линейки культовой электроники Porsche Design. В лице HONOR мы нашли идеального партнера для продвижения инноваций и предложения нашим клиентам удивительных новых продуктов, которые прекрасно сочетают в себе роскошный дизайн и исключительные эксплуатационные свойства», — прокомментировала Стефан Бюшер, председатель исполнительного совета Porsche Lifestyle Group.

Porsche Design привносит в эту коллаборацию оригинальные дизайнерские решения и богатую экспертизу по сегменту смартфонов класса люкс, полученную благодаря многолетнему опыту работы. Престиж бренда обусловлен философией дизайна Фердинанда Александра Порше, который разработал легендарный Porsche 911.

Объединяя новаторские концепции продуктов и неподвластную времени эстетику, оба бренда стремятся воплотить передовые инновации и дизайн премиум класса в мир интеллектуальных устройств. Слоганом коллаборации стала фраза «Рожденные быть первопроходцами», потому что оба бренда рассчитывают вместе создать новую классику в сфере высоких технологий. Первый смартфон, разработанный HONOR и Porsche Design, будет представлен в январе 2024 года в Китае.