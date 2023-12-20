Жаннат Дубирова назначена вице-министром промышленности и строительства

Ранее она была заместителем главы Бюро национальной статистики.

Постановлением правительства Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства.

Жаннат Дубирова родилась в 1987 году в Костанайской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Манчестерский университет Великобритании. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT-проектов, заместителем директора департамента информационных технологий. В 2016–2017 годах — заместитель председателя правления АО «Астана Innovations». В 2017–2022 годах возглавляла ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата столицы. С 2022 года по настоящее время работала заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.