Казахстан начнет производить спутники зондирования Земли в 2024 году

Выпуск готовой продукции намечен на 2027 год.

Власти Казахстана планируют в 2024 году на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов (СбИК КА) начать производство спутников зондирования Земли среднего разрешения. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин. Ранее пресс-служба Минцифры сообщала, что что между аэрокосмическим комитетом и казахстанско-французским ТОО «Ghalam» подписан договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR, передает Sputnik.

«Мы 60% спутников зондирования Земли будем изготавливать на территории Казахстана, на базе этого завода. Сейчас ведутся проектировочные работы. На следующий год уже начнем изготовление спутников», — сказал Мусин. Он добавил, что выпуск готовой продукции намечен на 2027 год.

В марте 2023 года в Астане в промышленную эксплуатацию был сдан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, расположенный на территории Национального космического центра. СбИК предназначен для проектирования, изготовления, сборки и испытания спутников массой от 100 килограммов до 6 тонн.