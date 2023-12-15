Рафал Трэпка возглавит региональный хаб Mastercard в Алматы

Будет открыт Customer Solution Centre для Казахстана, Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси.

Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии возглавит Mastercard Customer Solution Centre — региональный хаб Mastercard в регионе CIS. В связи с этим на должность генерального директора компании в Центральной Азии в ближайшем будущем будет назначен другой руководитель.

После встречи Mastercard с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в сентябре этого года в Нью-Йорке было объявлено о создании регионального хаба Mastercard в Алматы и расширении деятельности Mastercard в Казахстане и других странах региона. Для этого между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Mastercard было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Mastercard при консультативной поддержке Министерства намерена разработать и реализовать пятилетнюю программу цифрового партнерства в Казахстане (Kazakhstan Digital Country Partnership).

«Необходимость сосредоточиться на решении этих задач привела меня к тому, чтобы возглавить Customer Solution Centre для Казахстана, Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси. Для меня очень важен Казахстан, и важно, чтобы в региональном хабе в Алматы мы собрали большое количество сильных специалистов. Я намерен гораздо глубже погрузиться в детали и решения для наших ключевых цифровых продуктов, эквайринга, безопасности и в других направлениях. Мы будем и дальше встречаться на мероприятиях и деловых встречах, будем продолжать обмениваться опытом и еще больше взаимодействовать с Грузией, Арменией, Узбекистаном и другими странами региона», — отметил Рафал Трэпка.

Mastercard окажет содействие правительству Казахстана в продвижении казахстанской модели GovTech через сеть Mastercard для дальнейшей реализации прорывных проектов в сфере туризма, проведении программ поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, IT-экспортеров и креативной индустрии через разработку платежных и цифровых решений, оказание экспертной и технологической поддержки в развитии национальной платежной системы и развитие человеческого капитала. Компания также анонсировала ряд инициатив в части развития карточных продуктов, цифровизации, обеспечения транзакций, создания решений для определенных сегментов рынка и др.