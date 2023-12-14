В Алматы появится цифровая установка для лечения онкоопухолей

Система способна прослеживать дыхание пациента и автоматически корректировать направление лучей.

Впервые в Центральной Азии установят цифровую инновационную систему для лечения онкобольных точечным прицельным облучением. В Минздраве заявили, что установка открывает новые перспективы для лечения онкологических пациентов. Система способна прослеживать дыхание пациента и автоматически корректировать направление лучей в соответствии с его дыхательными движениями. В ведомстве отметили, что ежедневно около 100 онкологических пациентов получают лечение в отделении лучевой терапии Алматинского онкоцентра. Этот метод лечения является жизненно важным как для пациентов на ранних стадиях заболевания, так и для продления и улучшения качества жизни на поздних стадиях болезни, передает Sputnik.

«Внедрение точечного прицельного облучения злокачественных опухолей стало значимым шагом в обеспечении высокоточного и индивидуально адаптированного лечения для пациентов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных в новом Национальном научном онкоцентре в Астане. Новый центр — это бюджетный инвестпроект, для реализации которого были привлечены ведущие международные компании из Швейцарии и США.

В учреждении на 6 тысяч пациентов в год планируется проводить радионуклидную диагностику, производить радиофармпрепараты и вести радионуклидную терапию.

Также онкологическому центру Кызылорды купили передвижной медицинский комплекс. Комплекс приобрел для региона общественный фонд «Қазақстан халқына». Передвижной медицинский комплекс из двух транспортных средств оснащен цифровым маммографическим оборудованием с функцией томосинтеза, ультразвуковой системой экспертного уровня и компьютерным томографом с высокой точностью исследования. Оборудование сделано в Японии. Медицинское оборудование такого класса и конфигурации впервые вводится в эксплуатацию в Казахстане.