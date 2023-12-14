В Астане проводятся плановые работы по улучшению качества связи

В городе были зафиксированы помехи в сети операторов.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщает, что в целях улучшения качества связи на территории Астаны проводятся плановые работы. В воскресенье, 10 декабря, и во вторник, 12 декабря, в Астане были зафиксированы помехи в сети операторов связи. В свою очередь, провайдер канала незамедлительно устранил проблему, и в данный момент все сервисы работают исправно.

В настоящее время на территории столицы проводятся работы по модернизации сетей телекоммуникаций. Эти работы направлены на улучшение качества связи и увеличение скорости интернета.