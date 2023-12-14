Мобильные переводы в РК: какие данные будут передавать налоговикам

Об этом рассказал вице-премьер Ерулан Жамаубаев.

Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких случаях за мобильные переводы не стоит переживать казахстанцам. По его словам, сейчас в рамках пилота есть критерий — 100 переводов по одной карточке в течение трех месяцев, передает Liter.kz.

«Мы будем наблюдать. Эти критерии условные, мы можем скорректировать, исходя из реалии жизни, могут быть меньше, могут быть больше, но, тем не менее, на что направлен закон? Этот закон принят еще в прошлом году и направлен на то, чтобы те мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом. А если это простые переводы между родными, коллегами, бывают разные случаи, понятно, что это не относится к предпринимательской деятельности и не будет облагаться налогом», — сказал Жамаубаев в кулуарах мажилиса.

Что касается бизнесменов, то им в правительстве рекомендуют открывать специальные карты, счета, зарегистрироваться по определенному виду предпринимательской деятельности и уплачивать налоги.

Министр поспешил успокоить казахстанцев, которые собирают деньги на подарки с помощью мобильных переводов.

«В таких случаях не будут приниматься меры налогового воздействия, поскольку мы знаем, что это разовые сборы. По таким сборам риск не будет срабатывать. Они будут срабатывать по тем людям, у которых есть бизнес — магазин, или если кто-то работает водителем такси, продает овощи и фрукты на рынке, то есть те люди, которые непосредственно занимаются бизнесом», — резюмировал он.