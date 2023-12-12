Искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом

С начала 2023 года пресечена деятельность свыше шести тысяч объектов информатизации.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на правчасе в мажилисе заявил о планах бороться с наркобизнесом в соцсетях с помощью искусственного интеллекта. Он сообщил, что наибольшей популярностью среди наркодилеров пользуется мессенджер Telegram, передает Zakon.kz.

«Участники сбыта наркотиков не знают друг друга, так как все контакты происходят с помощью ботов. Здесь нам активно помогают кибер-волонтеры и другие неравнодушные граждане. Кроме того, членами совета по молодежной политике на его последнем заседании выдвинута инициатива подключения к этой работе искусственного интеллекта», — заявил глава МВД.

Он отметил, что по рекомендации совета, для проработки этого вопроса в состав антинаркотического штаба МВД войдут IT-специалисты. В целом, по его данным, с начала 2023 года пресечена деятельность свыше шести тысяч объектов информатизации. Речь идет о чатах, каналах и сайтах. В частности, в Telegram — 1,3 тыс. интернет-магазинов. Ведется работа по блокировке скрытой рекламы наркотиков на сайтах объявлений.