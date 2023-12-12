В Кыргызстане за 1,5 года умные счетчики поставят всем абонентам
В республике 1,2 миллиона абонентов, 300 тысяч из них уже обеспечены подобными устройствами.
За полтора года планируется установить умные счетчики всем абонентам в Кыргызстане, сообщил на брифинге министр энергетики Таалайбек Ибраев. По его словам, всего в стране 1,2 миллиона потребителей электроэнергии, 300 тысяч из них уже обеспечены подобными устройствами, передает Sputnik.
«Планируем в течение полутора лет полностью перевести всех на умные счетчики», — сказал Ибраев.
Их начали устанавливать в Кыргызстане в 2012 году. Они позволяют отслеживать показания дистанционно: устройство само отправляет данные в энергокомпанию.