Сбой в системе госуслуг с недвижимостью: в Минцифровизации рассказали о причинах

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов прокомментировал недавний сбой в едином государственном кадастре недвижимости (ЕГКН).

30 ноября казахстанцы жаловались, что несколько дней не могут получить госуслуги по линии недвижимости. В Правительстве для граждан сообщали, что временный сбой работоспособности системы ЕГКН связан с техническими работами. Представитель ведомства отметил, что система новая, она сейчас испытывает большие нагрузки, поэтому в ее работе могут наблюдаться временные неполадки, которые устраняют в кратчайшие сроки, передает Zakon.kz.

«Были вопросы по сбою ЕГКН. За счет того, что происходит такое объединение системы — это технически сложный проект, потому что необходимо было сделать 174 интеграции. Во-вторых, нагрузка на систему выросла в два раза, так как объединили данные по земле и недвижимости. С 28 ноября были некорректные работы. Но с 1 декабря все стабилизировалось и работает в штатном режиме. Такие моменты у нас в техническом плане бывают. Мы обязательно оповещаем всех. Мы максимально стараемся решить все технические моменты в кратчайшие сроки. Все работает. Все необходимые системы работают. По нотариусу они жаловались. Так как зависели от этого. Они даже в период сбоя все равно успели оформить много сделок. Это говорит о том, что система работает», — заявил Асет Турысов.

Вице-министр также рассказал, что дало появление единого государственного кадастра недвижимости. Он напомнил, что раньше в Казахстане квартиры, дома, постройки и дачи регистрировали в одной базе. База по земельным участкам была отдельной и было еще 226 локальных баз данных в каждом районе. Госуслуги по каждой оказывались отдельно.

«Бывали случаи, когда земля принадлежит одному, а недвижимость — другому. Либо недвижимость построили, но земля под ней ни на кого не оформлена. В итоге происходили такие прецеденты, когда два юрлица или физлица начинали между собой спорить. С пониманием того, что земля и недвижимость должны быть вместе, так как дом ты никуда не перенесешь, появился такой проект как ЕГКН. Это в первую очередь объединение двух кадастров — земельного и правового — в единую базу данных», — прокомментировал Асет Турысов.

Он указал, что раньше в городах было два документа — госакт и техпаспорт. Госакт выдавался из одной базы данных на землю, техпаспорт — из базы с недвижимостью. Теперь за счет того, что база объединена, с 1 июля в Казахстане выпускается только один документ — кадастровый паспорт объекта недвижимости, где данные по земле и недвижимости сразу отражаются. При этом вице-министр отметил, что если до этого граждане были вынуждены ходить по госорганам и согласовывать каждую заявку, то сейчас эта необходимость отпала.

Изменения коснулись и процедуры выставления земельных участков на торги. Раньше бизнесмены, если хотели получить какой-то участок, не могли инициировать его торги. Они писали в акиматы, те обсуждали, надо ли выставлять эти участки. Сегодня бизнесмен, увидев, что ему подходит тот или иной земельный участок, может в онлайн-режиме инициировать заявку на получение. После этого все данные переходят на электронную торговую площадку Минфина, где потом предприниматель получает уведомление, что в определенные сроки будут торги, и он сможет участвовать. Если торги пройдут положительно, то все документы будут оформлены в электронном формате.