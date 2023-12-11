Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и БАНКА УРАЛСИБ назвал победителей

Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков.

7 декабря были подведены итоги Первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора, организованного Ассоциацией российских банков (АРБ) и БАНКОМ УРАЛСИБ. Он был запущен в августе 2023 года и стал первым мероприятием такого уровня в России. Цель проекта — действенная поддержка инновации в сфере финансовых технологий. Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, получив порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий.

По словам организаторов, акселератор представляет собой российскую альтернативу крупным международным программам для банков, таким как Visa Accelerator Program и Mastercard Start Path. Стартапы, принявшие в нем участие, получают уникальную возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям.

Оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт», которая является активным участником финтех-экосистемы страны и оказывает поддержку стартапам и инновациям. Экспертное жюри назвало лауреатов этого года.

Проект «Спиктор» был объявлен победителем межбанкавского финтех-акселератора 2023 года. «Спиктор» — программный комплекс, который помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей в системах качества с дополнительной функцией стимулирования или, наоборот, скрининга оставления отзывов в публичных рейтинговых системах.

Также среди финалистов были отмечены следующие проекты:

— KeyPay (лучший финсервис) — банковская клавиатура, позволяющая клиентам банков отправлять деньги в любом приложении для обмена сообщениями.

— Андата (лучший в цифровом маркетинге) — универсальная платформа управления маркетингом с искусственным интеллектом.

— Staff& Teams (лучший в HR Tech) — помогает построить предиктивную модель результативности команд, используя единый показатель — потенциал командного взаимодействия.

— ПАЗЛ ПРОПТЕХ — супер-сервис управления ипотечным кредитованием и строительством для ИЖС.

«Хочу подчеркнуть, что наш акселератор возник благодаря инициативе банков, — отмечает председатель правления АРБ Олег Скворцов. — Выражаю благодарность тем банкам, которые поддержали эту идею: Банку Уралсиб, Фора-Банку, Ренессанс Банку и Инбанку. Их активное участие и совместные усилия внесли значительный вклад в успех акселератора. Проходя через питч-сессии, мы осознали, что акселератор — это не только новые возможности для банков, но и эффективная площадка для презентации своих идей участвующих в нем финтех-стартпов. Важно отметить участие Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Банка России в сегодняшнем финале. На мой взгляд, акселератор может сыграть важную роль в стимулировании инновационного развития в финансовой сфере. Подобные инициативы выступают важным катализатором для сотрудничества между финтех-стартапами и банковскими учреждениями, обеспечивая плодотворный обмен опытом и идеями. Такие платформы создают уникальные возможности для стартапов. У них появляется прекрасный шанс продемонстрировать свой потенциал, получить поддержку от опытных игроков в отрасли и внедрить свои инновации на рынок».

Дмитрий Гришин, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям БАНКА УРАЛСИБ, отметил, что поддержка и интеграция инноваций в банковскую отрасль через акселераторы не только способствуют развитию цифровых технологий, но и открывают двери для новаторских решений, укрепляя конкурентоспособность банков и стимулируя экосистему финансовых технологий в целом.

«У нас была сборная группа инновационных директоров из различных банков, когда мы начинали обсуждение акселератора. Мы делились опытом, проектами и питчами, руководствуясь схожими моделями при оценке полезности проектов в банковской среде. Хочу отметить, что 2023 год превзошел результаты 2022 года. В нашем банке мы провели тестирование 26 пилотных проектов, часть из которых станут финалистами акселератора. Мы осознали, что для успешного взаимодействия с банками проектам важно понимать, чего именно ожидают от них финансовые учреждения. Это позволило им усовершенствовать свои предложения, делая их уникальными и максимально полезными для банков», — отметил Дмитрий Гришин.

Дмитрий Орлов, заместитель председателя правления «Фора-Банка», отметил, что площадка АРБ — крайне полезна для организации подобного мероприятия. У средних и малых банков возможностей по работе с новыми технологиями не так много, поэтому акселератор дает возможность им познакомиться с интересными решениями, а участникам — предложить проект нескольким кредитным организациям. Он также подчеркнул, что представители «Фора-Банк» уже заинтересовались некоторыми проектами и начали с ними взаимодействие.

Дмитрий Степанов, начальник управления финансового анализа и бизнес-планирования «Инбанка» подчеркнул, что концепция акселератора оказалась чрезвычайно интересной. Он рассказал о возможности мгновенного ознакомления с многочисленными проектами, уже присутствующими на рынке. По мнению Степанова, в следующем году существует потенциал расширить количество участвующих проектов и исследовать дополнительные направления, которые окажутся выгодными для банков.

Руководитель направления по анализу и развитию стратегии департамента корпоративной стратегии и инноваций «Ренессанс банка» Андрей Михайлов акцентировал внимание на важности предложенных решений для банковской сферы, пояснив, что одним из ключевых преимуществ является возможность дальнейшего развития проекта. По его мнению, акцент на инновации не ограничивается только крупными игроками, региональные банки имеют шанс укрепить свою позицию на рынке, обращаясь за поддержкой к экспертам. Стартапы получают необходимую поддержку и экспертизу для долгосрочного и успешного развития в динамичной среде финтех-индустрии.

Наталия Ицкович, заместитель начальника Финтех Хаб Банка России подчеркнула, что Финтех Хаб ставит перед собой задачу по развитию финтех-компетенций, поддержке студенческих проектов в области финтеха и привлечению талантливой молодежи к работе в финансовой отрасли. В этой связи важно быть в курсе новых перспективных проектов, появляющихся на отечественном рынке.

Сергей Даньков, руководитель проекта Центр развития партнерской сети АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» сообщил о проведении ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», который стал уже традицией: «В преддверии Нового года Агентство запускает новый форум в 2024 году. На этот раз перечень тем и направлений будет расширен, добавить отдельный трек, посвященный финансовой и цифровой грамотности, который позволит увеличить вовлеченность граждан и профильных участников по тематике Финтех».

Финтех-акселератор АРБ станет ежегодным мероприятием. Следующий запуск ожидается в начале 2024 года.