«Яндекс. Алису» презентовали на казахском языке

Компания сфокусирована на улучшении качества жизни пользователей в Казахстане и развитие цифровой среды на казахском языке.

В Астане состоялась презентация голосового помощника «Яндекс. Алиса» на казахском языке. Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки поблагодарил представителей Яндекс Казахстан за вклад, который компания вносит в развитие государственного языка в стране, передает Sputnik.

«Уверен, что голосовой помощник окажет позитивное влияние на языковую среду в нашем обществе и поможет решить проблемы в сфере инклюзии», — отметил Дархан Ахмед-Заки.

Директор по развитию сервиса «Поиск» в Казахстане Александр Поповский, рассказывая о возможностях голосового помощника, отметил, что Яндекс дальше будет развивать свои сервисы, которые направлены на улучшение качества жизни пользователей в Казахстане и развитие цифровой среды на казахском языке.

Сегодня многие сервисы Яндекса доступны на казахском языке — Переводчик, Навигатор, браузер с Алисой, Поиск. Ранее сообщалось, что учащиеся одной из школ Актау рисуют комиксы по книгам казахских писателей-классиков. Сюжеты для комиксов школьники выбирают из произведений школьной программы, а титры к ним создают на двух языках. Для мотивации детей комиксы печатают в школьном журнале, а их герои рассказывают не только о себе, но и помогают ученикам с уроками.